EA Sports FC 24 na nowym materiale. Ujęcia z perspektywy sędziego i nie tylko

Kilka dni temu do sieci trafił świeży materiał wideo z EA Sports FC 24 prezentujący zmiany w trybie kariery. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji przygotowanych przez EA Sports. Do sieci trafił bowiem kolejny gameplay ze wspomnianej produkcji skierowanej do fanów piłki nożnej. Tym razem twórcy postanowili skupić się w dużej mierze na nowościach w oprawie meczowej.

EA Sports FC 24 z prezentacją nowości w oprawie meczowej i nie tylko

Okazuje się, że w EA Sports FC 24 zobaczymy ujęcia z perspektywy sędziego. Kamera z oczu arbitra dostępna będzie m.in. podczas wręczania zawodnikom kartek czy też przed wykonaniem rzutu wolnego. Materiał skupia się również na prezentacji nowych cieszynek oraz przedmeczowych scenek.