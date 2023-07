Życie po FIF-ie - widzieliśmy i (nawet) chwilę graliśmy w EA Sports FC 24

Nadchodzi EA Sports FC 24 - co wiemy?

W ubiegły czwartek poznaliśmy pierwsze oficjalne informacje na temat EA Sports FC 24. Były to jednak wyłącznie ogólniki (zresztą o wielu z nich wiedzieliśmy już przed tym pokazem, bowiem do sieci wyciekły informacje na temat następcy FIF-y od EA Sports), natomiast szczegóły ujawniono na zorganizowanej niedługo później zamkniętej prezentacji z udziałem kilku przedstawicieli EA Sports, którzy opowiedzieli o tym, co czeka na nas w kolejnej… wróć, pierwszej odsłonie EA Sports FC.

FIFA, jaka FIFA?

Co prawda w trakcie wydarzenia słowo FIFA nie padło ani razu, nietrudno było zauważyć, że mamy tutaj do czynienia nie z zupełnie nową serią, ale ewolucją tego, co przez lata Elektronicy opracowali na potrzeby wspomnianej już FIF-y. I bardzo dobrze, bo na jakiekolwiek rewolucje nie ma już miejsca. Gra jest tak zaawansowana pod względem technicznym czy też w zakresie trybów rozgrywki, że trudno zaoferować coś kompletnie nowego. To już nie te czasy, kiedy w jednej odsłonie piłkarze poruszali się w zaledwie ośmiu kierunkach, by w następnej móc obracać się płynnie wokół własnej osi.