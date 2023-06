Dzisiaj premiera Crash Team Rumble – sieciowej zręcznościówki dla fanów Crasha

Produkcja studia Toys For Bob debiutuje na konsolach PlayStation i Xbox.

Pod koniec kwietnia gracze, którzy zdecydowali się kupić Crash Team Rumble w przedsprzedaży, mieli okazję sprawdzić grę podczas zamkniętych testów beta. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – sieciowy spin-off popularnej serii platformówek 3D debiutuje na konsolach Sony i Microsoftu. Zanim jednak zdecydujecie się na zakup, sprawdźcie, czego można spodziewać się po najnowszej produkcji studia Toys For Bob.

Crash Teamb Rumble debiutuje na konsolach PlayStation i Xbox

Jak wspomnieliśmy wyżej, Crash Team Rumble to gra sieciowa skierowana do miłośników serii Crash Bandicoot. W najnowszej zręcznościówce od studia Toys For Bob naprzeciwko siebie stają dwa 4-osobowe zespoły, które walczą o kontrolę nad obszarami na mapie i gromadzą w swoich bazach rozsiane po arenach owoce Wumpa.