Dziś premiera Valkyrie Elysium. Zobacz najnowszy trailer

Posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 już dziś będą mogli położyć łapy na Valkyrie Elysium. Produkcja autorstwa Soleil jest już dostępna, a z tej okazji twórcy opublikowali specjalny trailer. Materiał znajdziecie poniżej. Chętnie posłuchamy, czy przymierzacie się do zakupu gry lub o Waszych wrażeniach z jej ogrywania.

Valkyrie Elysium zadebiutuje na Steam w listopadzie

Pierwsze recenzje wskazują na to, że Valkyrie Elysium jest produkcją co najmniej udaną. W tym miejscu należy również wspomnieć, że już wkrótce szansę przeniesienia do tego świata otrzymają również posiadacze pecetów. Na blaszakach tytuł zadebiutuje 11 listopada. W międzyczasie powinniśmy doczekać się również sporej, darmowej aktualizacji wprowadzającej trochę nowości. Update powinien pojawić się 8 listopada.



Valkyrie Elysium jest grą wchodzącą w skład popularnej serii Valkyrie Profile. Mimo, że to kolejna odsłona cyklu, nie otrzymujemy w niej turowego systemu walki, bowiem w Valkyrie Elysium starcia rozgrywane są w czasie rzeczywistym. Valkyrie Elysium pozwala na wcielenie się w zupełnie nową Walkirię, która ma zrobić wszystko, aby nie doprowadzić do nadchodzącego Ragnaroku. Weźmiemy więc udział w długiej i niebezpiecznej podróży, w trakcie której będziemy eksplorować duże lokacje, walczyć z przeciwnikami oraz rozwijać swoją postać, zwiększając jej szanse na przetrwanie w kolejnych starciach.