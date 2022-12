Dying Light 2 Stay Human – twórcy docenią modderów

Mamy bardzo dobre wieści dla pecetowych graczy Dying Light 2 Stay Human. Firma Techland łączy siły z platformą mod.io, udostępniając graczom pakiet narzędzi deweloperskich w formie darmowego rozszerzenia. Dzięki temu fani będą mogli tworzyć, udostępniać i pobierać zupełnie nowe mapy. Najbardziej uzdolnieni twórcy mogą spróbować swoich sił w konkursie, w którym łączna pula nagród wynosi 50 tys. dolarów.

Dying Light 2 Stay Human – modderzy będą mogli popisać się swoimi umiejętnościami

Warto zaznaczyć, że DLC jest dostępne za pośrednictwem sklepów Steam i Epic Games Store. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat konkursu Shape your City, to zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz regulaminem, które są dostępne na stronie organizatora.



“Wiemy, jak bardzo lubiliście narzędzia deweloperskie do Dying Light i bardzo się cieszymy, że wraz z naszymi partnerami z mod.io możemy ogłosić dodanie tej funkcjonalności do kontynuacji. Nasi gracze mają teraz jeszcze więcej treści i możliwości, by tworzyć mapy i własne historie. Czas więc wziąć się do roboty i pokazać swoje umiejętności! Więc… na co jeszcze czekacie?”– mówi Rafał Polito, Technology Producer w Techland



Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się pula nagród dostępnych w konkursie. Jeśli czujecie się na siłach, to zachęcamy do wzięcia udziału w rywalizacji. Społeczność zebrana wokół Dying Light 2 Stay Human z pewnością doceni starania każdego z utalentowanych autorów.



Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human zadebiutowało na rynku 4 lutego 2022 roku., Gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. W planach jest też wersja na Nintendo Switch. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej gry, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.