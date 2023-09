Do Dying Light 2 zmierzają darmowe nowości. Plany na jesień oraz zimę

Wczytywanie ramki mediów.

Prawdopodobnie najważniejszą i zarazem najciekawszą nowością jest wprowadzenie do gry broni palnej, co mocno zmieni walkę z przeciwnikami. Oprócz tego na liście nowości znajdziemy tryb Atak na wieżę, mechaniki naprawy broni czy nowi wrogowie. Dodatkowo deweloperzy mają w planach – oczywiście – specjalne wydarzenia typu crossover z innymi produkcjami, co nie jest chyba żadnym zaskoczeniem. Już w październiku do gry mają trafić wampiry z Vampire: The Masquerade.