Dwight z The Office reklamuje Armored Core VI: Fires of Rubicon

Ten rok naprawdę rozpieszcza graczy, jeśli chodzi o świetne produkcje. 2023 już teraz zasługuje na to, żeby być zapamiętanym na długo, a przecież jesienią czeka nas jeszcze masa genialnie zapowiadających się premier. Jednym ze wspomnianych tytułów, w których zakochali się gracze jest Armored Core VI: Fires of Rubicon. Gra przez wielu może zostać uznana za tegorocznego czarnego konia. W końcu jest to druga po Elden Ring największa premiera w historii studia FromSoftware. Dziś chcielibyśmy pokazać Wam reklamę, której gwiazdą jest Rainn Wilson, najlepiej znany jako Dwight Kurt Schrute ze słynnego serialu The Office.

Zabawna reklama Armored Core VI: Fires of Rubicon

Aktora możemy zobaczyć w biurze jako pracownika Mechless Mutua – firmy ubezpieczeniowej, która zabezpiecza przed wszystkim, ale nie przed szkodami wyrządzonymi przez mechy. Biorąc pod uwagę, jaką popularnością cieszy się Armored Core VI: Fires of Rubicon, to takich zgłoszeń w najbliższym czasie będzie naprawdę sporo. Chętnie dowiemy się, jak Wam podoba się najnowsza gra od FromSoftware.



Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Armored Core VI: Fires of Rubicon zadebiutowało na rynku 25 sierpnia, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.