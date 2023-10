Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Za tydzień kolejne dwa wysoko oceniane prezenty (Aktualizacja)

Oryginalna wiadomość: Dzisiaj czwartek, a więc zgodnie z tradycją na użytkowników komputerów osobistych czekają kolejne prezenty od Epic Games. Gracze PC – podobnie jak miało to miejsce tydzień temu – otrzymają za darmo dwie produkcje. Pierwszą z nich jest The Evil Within 2 – kontynuacja udanego survival horroru od studia Tango Gameworks, w której ponownie przejmujemy kontrolę nad detektywem Sebastianem Castellanosem.

Drugim prezentem będzie natomiast Tandem: A Tale of Shadows, czyli interesujący miks platformówki i gry logicznej, w której przemierzamy XIX-wieczną posiadłość, rozwiązując zagadki i stawiając czoła różnego rodzaju niebezpieczeństwom. Zarówno The Evil Within 2, jak i Tandem: A Tale of Shadows odbierzecie w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Jak zawsze na dodanie gier do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Na koniec przypominamy również o prezentach z ubiegłego tygodnia, które będą dostępne jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Jak wspomnieliśmy wyżej, tydzień temu użytkownicy komputerów także otrzymali od Epic Games dwie darmówki w postaci The Evil Within i Eternal Threads.