Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Odbierzcie kolejną porcję prezentów na PC

Dzisiaj czwartek, a więc zgodnie z tradycją na graczy PC czekają kolejne prezenty od Epic Games. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, tak i tym razem użytkownicy komputerów osobistych będą mogli bez dodatkowych kosztów pobrać dwie produkcje. Pierwsza z nich będzie Beyond Blue – eksploracyjna gra przygodowa, która rozgrywa się w oceanicznych głębinach. Druga natomiast to Never Alone, czyli platformówka z elementami charakterystycznymi dla gier logicznych, której fabuła została oparta na wierzeniach Inuitów. Zarówno Beyond Blue, jak i Never Alone odbierzecie w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Jak zawsze na dodanie gier do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o darmówkach z ubiegłego tygodnia, który będą dostępne jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Jak wspomnieliśmy wyżej, tydzień temu użytkownicy komputerów osobistych również otrzymali dwa prezenty od Epic Games Store w postaci MORDHAU oraz Second Extinction.