Dwa hity za darmo w Epic Games Store. Odbierzcie kolejne prezenty na PC

Jak w każdy czwartek, również w ten Epic Games Store zaoferował swoim klientom darmowe gry. Ostatnio sklep wrócił do rozdawnictwa dwóch prezentów i tym razem możecie odebrać takie tytuły, jak MORDHAU oraz Second Extinction. Obie produkcje mogą pochwalić się wysokimi ocenami wśród graczy, zapewniając dziesiątki, jak nie setki godzin kooperacyjnej i wieloosobowej zabawy. Tradycyjnie na odebranie gier macie równy tydzień, a więc do 20 kwietnia, do godziny 17:00.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Jeszcze przez kilka najbliższych godzin możecie odebrać ze sklepu Epic Games dwa prezenty udostępnione w poprzednim tygodniu. Jest to więc ostatnia okazja, aby przypisać do swojego konta Dying Light: Enhanced Edition i shapez.