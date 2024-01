Dungeonborne – zapowiedź pierwszoosobowego RPG akcji

Dungeonborne to najnowsza propozycja od niezależnego studia Mithril Interactive. Projekt powinien przyciągnąć uwagę miłośników RPG w klimatach mrocznego fantasy. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem, który zawiera również fragmenty gameplayu.

Dungeonborne zapowiada się obiecująco

Dungeonborne ma być RPG akcji ze stylem rozgrywki charakterystycznym dla dungeon crawlerów. W trakcie zabawy gracz w pojedynkę lub akompaniamencie towarzyszy będzie eksplorował korytarze w poszukiwaniu skarbów i artefaktów. Oczywiście, lokacje będą po brzegi wypełnione potworami i innymi zagrożeniami. Dungeonborne jest przedstawicielem nurtu gier określanego jako „extraction”, dlatego istotnym elementem każdej rozgrywki będzie to, by w porę wydostać się z lochów, bo tylko w ten sposób można zabezpieczyć zdobyte łupy.



Nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery Dungeonborne, ale wiemy, że gra tworzona jest z myślą o PC. W trakcie zbliżającego się wydarzenia Steam Next Fest, które zaplanowane jest na 2 lutego, będzie można przetestować wersję alpha.