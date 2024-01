DualSense V2 wycieka. Sony szykuje nową wersję kontrolera z mocniejszą baterią

Rok temu na rynku zadebiutował DualSense Edge, czyli „zbudowany z myślą o wysokiej wydajności i personalizacji” kontroler do PlayStation 5. Wygląda jednak na to, że w najbliższym czasie do sprzedaży trafi kolejna wersja pada stworzonego z myślą o najnowszej konsoli Sony. Jeden z zagranicznych sklepów ujawnił bowiem, że japońska firma szykuje się do premiery DualSense V2.

DualSense V2 nadchodzi? Nowa wersja kontrolera Sony ma zaoferować dłuższy czas pracy na baterii

DualSense V2 pojawił się w ofercie kanadyjskiego sklepu Best Buy. Opis zdradza, że nowa wersja kontrolera do PlayStation 5 ma wyeliminować jeden z największych mankamentów podstawowego modelu, czyli czas pracy na jednym ładowaniu. Według sprzedawcy odświeżony pad został stworzony z myślą o „długich sesjach grania” i ma zaoferować „wyjątkową 12-godzinną żywotność baterii”.