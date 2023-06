Drzwi dla kolejnych filmów i seriali Ghost of Tsushima będą zawsze otwarte

Chodzi o to, jak spakować tyle informacji do projektu telewizyjnego lub filmu. Mamy świetny materiał i teraz naszym zadaniem jest zrobić z tego świetny dwu, dwu i pół godzinny film. Musi to być na tyle dobre, żeby zostawić przestrzeń na dalszy rozwój.

Rozmawiając z ComicBookMovie.com , Stahelski zauważył, że film jest wciąż w „intensywnym rozwoju”, a później ujawnił, że trwa to tak długo ze względu na konieczność adaptacji wielu materiałów źródłowych do filmu pełnometrażowego.

Stahelski nie wspomina o tym, kiedy film zadebiutuje, ale sądząc po sukcesie The Last of Us, nie jest niespodzianką, że Sony chce, aby jego największe marki rozszerzyły się na wiele innych formatów rozrywki.