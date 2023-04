Drugi sezon Pierścieni Władzy na nowym zdjęciu. Potwierdza, że ten bohater przeżył

Od października ubiegłego roku trwają prace nad drugim sezonem Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Pierwsza seria nie została ciepło przyjęta przez widzów, co postanowiło wykorzystać HBO promując nową platformę streamingową Max, w której wyśmiali serial od Amazona. Co więcej, firma ma poważny problem po złożeniu pozwu przez jednego z pisarzy, który twierdzi, że jego pomysły zostały ukradzione przez twórców Pierścieni Władzy. Mimo to prace na planie nadal trwają, a teraz serwis Redanian Intelligence udostępnił nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć postać, której losy nie zostały do ujawnione pod koniec pierwszego sezonu.

Nowe zdjęcie z planu drugiego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy od Amazona

Na poniższym zdjęciu możemy zobaczyć Isildura granego przez Maxima Baldry’ego, który jednak przeżył wybuch Góry Przeznaczenia, która spopieliła ziemię, tworząc krainę Mordor, jaką doskonale znają wszyscy fani Władcy Pierścieni. W pierwszym sezonie twórcy pozostawili los syna Elendila niewyjaśnionym, choć tak kluczowa postać dla historii Śródziemia nie mogła zginąć na tym etapie opowieści.