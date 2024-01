Drew Goddard wyreżyseruje Spider-Mana 4? Marvel podobno negocjuje z reżyserem

Zakończenie Spider-Man: Bez drogi do domu nie sugeruje dalszego rozwoju serii, a więc kolejny scenarzysta ma dużo swobody w kreowaniu nowej historii. Już teraz wiadomo, że Jon Watts już nie powróci na fotel reżyserski i jego posada jest do przejęcia. Marvel chce nakręcić czwarta część przygód Człowieka Pająka i podobno próbuje nakłonić Drew Goddarda do wzięcia udziału w tym projekcie.