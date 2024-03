Dragon Ball Xenoverse 2 wkrótce z wersją na PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Dragon Ball Xenoverse 2 to doskonała odsłona gier z serii Dragon Ball, pełna niesamowitej akcji, epickich walk i niewyczerpanych możliwości modyfikacji. Stwórz własną postać, zwiedzaj Conton City i działaj ramię w ramię ze słynnymi postaciami, które jako twoi nauczyciele wyszkolą cię do walki z potężnymi przeciwnikami, którzy zagrażają porządkowi historii! – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon Ball Xenoverse 2 zadebiutowało na rynku w październiku 2016 roku. Gra dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: I ty zostaniesz Saiyaninem - recenzja Dragon Ball Xenoverse 2.

