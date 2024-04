Doom 2 z nowym rekordem pobitym po 26 latach. Gracz nie pokonał żadnego przeciwnika

Na początku kwietnia padł nowy rekord w Doomie 2. Od premiery kultowego FPS-a minęło już 30 lat, a speedrunnerzy wciąż próbują pobić kolejne rekordy. Jeden z nich długo nie był możliwy do pobicia i czekał aż 26 lat, zanim ktoś ustanowi jeszcze lepszy wynik. W końcu udało się to graczowi o nicku 4shockblast, który poprawił rekord aż o jedną sekundę.

Doom 2 – rekord przejścia jednej z map pobity po 26 latach

Mapa „Entryway” jest stosunkowo mała i można było ją przejść w zaledwie pięć sekund. Dotychczasowy rekord należał do Thomasa „Pantery” Pilgera, który ustanowił go w 1998 roku. Ten rekord nie jest już aktualny i nowy należy do 4shockblast, któremu udało się pokonać arenę w zaledwie cztery sekundy. Niesamowity wyczyn zobaczycie na poniższym filmie.