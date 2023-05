Doom 2 RPG od teraz dostępne na PC. Grę możecie pobrać za darmo

Jak mawia stare porzekadło – lepiej późno niż wcale. Deweloperzy z GEC.inc, że port gry Doom 2 RPG jest już dostępny na PC. Pierwotnie gra wydana została w 2010 roku na urządzenia działające w oparciu o system iOS. Oczywiście, sterowanie pecetowej wersji zostało odpowiednio zmienione na potrzeby pecetowej rozgrywki przy użyciu klawiatury i myszki.

Doom 2 RPG – ciekawostka dla fanów kultowej marki

Jak łatwo się domyślić, Doom 2 RPG oferuje nieco inny model rozgrywki, niż ten do którego przyzwyczaiła nas seria. Mamy tutaj bowiem do czynienia z turówką posiadającą cechy typowe dla gier z gatunku dungeon crawler. Akcja gry Doom 2 RPG rozgrywa się przed wydarzeniami znanymi z oryginalnej gry DOOM 2. Fabuła opowiada historię dwóch żołnierzy i naukowca, badających ośrodek badawczy na Księżycu, który został opanowany przez żądne krwi demony.



Jeśli chcecie sprawdzić Doom 2 RPG, to grę możecie pobrać za darmo z tej strony. Znajdziecie tam również dokładną instrukcję jej uruchomienia.