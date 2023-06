Dolph Lundgren na pierwszym zdjęciu z planu nowego spin-offu Wiedźmina

Chociaż wiele filmów i seriali musiało wstrzymać produkcję z powodu strajku scenarzystów, to kolejny spin-off Wiedźmina opowiadający o Szczurach wciąż powstaje w RPA. Potwierdził to Dolph Lundgren, publikując nowe zdjęcie na Instagramie. Przypomnijmy, że aktor wcieli się w wiedźmina Brehena, który znany jest z książek Andrzeja Sapkowskiego. Jego rola w całej historii nie jest na razie znana, ale Lundgren już trenuje choreografię walk do swoich scen, co zaprezentował na poniższym zdjęciu.

Dolph Lundgren na pierwszym zdjęciu z planu spin-offu o Szczurach

Żadne szczegóły dotyczące fabuły Riff Raff (tytuł produkcyjny) nie są na razie znane. Nie wiadomo, czy serial będzie rozgrywał się przed wydarzeniami z serialu Wiedźmin, czy też zaprezentuje późniejsze losy grupy Szczurów.