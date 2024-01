Dolph Lundgren mógłby wrócić do roli He-Mana, ale ma jeden istotny warunek

Dolph Lundgren to bez wątpienia ikona kina akcji z imponującym dorobkiem ról w rozmaitych widowisk. Niedawno zaliczył całkiem udany powrót do jednej z bardziej rozpoznawalnych postaci w swoim portfolio. W filmie Creed II zagrał ponownie Drago, który przed wieloma laty był jednym z największych przeciwników Rocky’ego, ale tym razem nie stawał w ringu, ale zajmował się treningiem swojego syna, Viktora Drago (Florian Munteanu).

Powroty gwiazd do ról sprzed lat nie są obecnie niczym nadzwyczajnym, ale fani zaczęli snuć plan, czy ich pochodzący ze Szwecji idol, mógłby powrócić do roli He-Mana. W odpowiedzi na bezpośrednie pytanie, aktor stwierdził żartobliwie, że widzi w tym wypadku tylko jedną przeszkodę.

Lundgren wcielił się w postać He-Mana w aktorskiej wersji jego przygód. Widowisko nosiło tytuł Masters of the Universe i powstało w 1987 roku. Bez wątpienia była to jedna z tych ról, która najmocniej pomogła aktorowi zaistnieć w branży.

W listopadzie zeszłego roku pojawiły się informacje, że Amazon przymierza się do realizacji nowej wersji Masters of the Universe. Co prawda nie wiadomo na jakim etapie (jeśli w ogóle) jest rozwój tego projektu i czy są jakieś pomysły na obsadę, ale mówi się, że Adam i Aaron Nee, twórcy Zaginionego miasta, są reżyserami, a scenariusz napisało trio Dave Callaham (Shang-Chi), David S. Goyer (Mroczny rycerz) i Matt Holloway (Uncharted, Iron Man).