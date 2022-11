Nowy dodatek do Far Cry 6 wkrótce z datą premiery? Ubisoft zaprasza na pokaz

Już w tym tygodniu francuska firma zaprezentuje graczom rozszerzenie pt. „Zagubienie między światami” do najnowszej odsłony serii Far Cry.

Na początku października Far Cry 6 doczekał się wersji Game of the Year Edition. Wówczas dowiedzieliśmy się również, że najnowsza odsłona popularnej serii Ubisoftu otrzyma „wkrótce” kolejny dodatek. Niestety francuska firma do tej pory nie podzieliła się żadnymi szczegółami na temat rozszerzenia pt. „Zagubienie między światami”. Na szczęście ulegnie to niebawem zmianie, ponieważ wydawca zaprosił graczy na pokaz poświęcony wspomnianemu DLC.

Dodatek Zagubienie między światami do gry Far Cry 6 z prezentacją

Ubisoft opublikował wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym poinformował, że już jutro – 29 listopada – odbędzie się transmisja live poświęcona dodatkowi „Zagubienie między światami” do gry Far Cry 6. Pokaz rozpocznie się o 19:00 czasu polskiego, a całość będzie można śledzić na oficjalnym kanale francuskiej firmy na platformie Twitch.tv.



Niestety Ubisoft nie ujawnił żadnych informacji na temat rozszerzenia i najwyraźniej wszystkiego dowiemy się podczas jutrzejszej transmisji. Niewykluczone, że deweloperzy nie tylko podzielą się szczegółami, ale ujawnią również datę premiery dodatku. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak cierpliwie czekać na rozpoczęcie pokazu.



Na koniec przypomnijmy, że Far Cry 6 zadebiutował na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w październiku ubiegłego roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Far Cry 6 – obalanie dyktatury dla początkujących.

