Długo wyczekiwany film biograficzny o Bruce Lee zablokowany przez strajk

Wygląda na to, że po latach prac nad scenariuszem, Ang Lee jest gotowy do produkcji długo wyczekiwanego filmu biograficznego o legendarnym aktorze, Bruce Lee. Jedynym problemem jest trwający aktualnie strajk.

Produkcja została ogłoszona pod koniec zeszłego roku. Ze słów twórcy filmu Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok wynika, że wszystkie prace związane z projektem są prawie ukończone i można ruszać z jego produkcją.

Film biograficzny to projekt tworzony z pasją przez nagrodzonego Oscarem reżysera praz jego syna Masona Lee, który wcieli się w nim w legendarnego aktora, który spopularyzował filmy walki na całym świecie. Od pierwszych dni swojej kariery od Zielonego Szerszenia po czołowe filmy o sztukach walki, takie jak Wejście smoka, Bruce Lee stał się ważnym pomostem kulturowym między Wschodem a Zachodem, określając siebie jako prawdopodobnie największego i najbardziej fascynującego mistrza sztuk walki, jaki kiedykolwiek żył. Na ekranie jego historia zapowiada się na pełną emocji opowieść o drodze aktora, która doprowadziła do jego przedwczesnej śmierci w wieku 32 lat.

Bruce Lee doczeka się w końcu filmowej biografii

Wspomniany film biograficzny nie jest jedynym projektem o Bruce Lee, który powstaje. Anime o ikonie sztuk walki, zatytułowane House of Lee, ukaże się w 2024 roku. W całej serii będzie próbował zjednoczyć drużynę smoczych wojowników, aby bronić się przed nadchodzącą ciemnością. Premiera serialu zbiega się 50. rocznicą premiery Wejście Smoka, kiedy to klasyczny film powrócił do kin i otrzymał nową premierę 4K Ultra HD.