Dlaczego Namor nie otrzyma własnego filmu? Marvel nie ma praw do postaci

Fani Marvela od dawna zastanawiali się, kiedy Namor zadebiutuje w MCU. Studio zdecydowało się sięgnąć po bohatera w Czarnej Panterze: Wakanda w moim sercu, aby uczynić z niego złoczyńcę. Wielu widzów mogło mieć nadzieję, że po sukcesie filmu Marvel poświęci jeden z filmów liderowi Talokanu. W najbliższej przyszłości tak się jednak nie stanie, gdyż studio nie posiada wyłącznych praw do tej postaci.

Namor nie otrzyma samodzielnego filmu przez problemy licencyjne

Producent Nate Moore w wywiadzie dla The Wrap przyznał, że Namor może powrócić w kolejnych filmach lub serialach, ale widzowie nie mają co liczyć na osobny film z tym bohaterem. Wszystko przez sprzedaż praw do konkretnych bohaterów przez Marvela w latach 90. Studio wtedy jeszcze nie planowało swojego filmowego uniwersum, a przez wiele porażek poprzednich produkcji, zdecydowali się na sprzedaż praw do Spider-Mana, X-Menów, czy Hulka, aby uniknąć bankructwa.