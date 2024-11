Dlaczego Kto wrobił Królika Rogera 2 nie powstanie? Disney boi się kreskówkowej postaci

Następnie reżyser ujawnił, w jaki sposób udało mu się nakłonić ówczesnych prezesów Disneya, aby dali mu zielone światło na nakręcenie Kto wrobił Królika Rogera. Zemeckis wyznał, że trafił w odpowiedni moment, kiedy zmieniały się władze i szukali oryginalnych pomysłów na filmy.

Udało nam się to zrobić, gdy Disney był gotowy na odbudowę. To był czas, gdy pojawiła się nowa władza, a oni byli pełni energii i chcieli to zrobić. Zawsze to powtarzam i szczerze mówię, bo naprawdę w to wierzę: „Zrobiłem Królika Rogera tak, jak sądzę, że zrobiłby to Walt Disney”. Mówię to dlatego, że Walt Disney nigdy nie nakręcił żadnego ze swoich filmów dla dzieci. Zawsze przygotowywał je dla dorosłych. I to właśnie postanowiłem zrobić z Królikiem Rogerem.