Dlaczego Hideo Kojima nie kreci filmów? Przeszkadza mu jedna rzecz

Hideo Kojima jest znanym i cenionym twórcą wspaniałych gier. Wielokrotnie pytano i proszono o samodzielne reżyserowanie filmu. Jednak on sam wie, że to po prostu niemożliwe.

Dokument, wyreżyserowany przez Glena Milnera, częściowo zagłębia się w miłość Kojimy do filmów i przyjaźnie ze znanymi ludźmi z Hollywood, takimi jak Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen i Léa Seydoux, Keighley zapytał Kojimę, czy poza grami chciałby reżyserować filmy.

Kojima odparł, że filmy to dla niego magia, są wyjątkowe i nie mógłby sam tego robić. Stwierdził też, że jedna z cech jego charakteru wyklucza go z roli reżysera filmowego. Jest to fakt, że jest perfekcjonistą i o ile takie coś uchodzi w branży gier, to dla reżysera filmowego byłoby przekleństwem.