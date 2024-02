Diuna 2 to najlepszy film roku? Pierwsze opinie mówią wprost o „arcydziele”

Wygląda na to, że poznaliśmy pierwszego mocnego kandydata do przyszłorocznej gali rozdania Oscarów.

Po oficjalnej premierze w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze opinie, które chwalą nowy film Denisa Villeneuve’a, nazywając go jeszcze lepszym od pierwszej części. Najczęściej powtarzanym słowem w opiniach jest „arcydzieło”, które jest jednym z najlepszych filmów science fiction w historii. Diuna 2 ma być lepsza nie tylko fabularnie, ale również oferować imponujące sceny batalistyczne, które przywodzą na myśl Władcę Pierścieni: Dwie wieże od Petera Jacksona.

Już za niecałe dwa tygodnie w kinach zadebiutuje Diuna 2. Pierwsze prognozy finansowe nie wskazują na wielki hit, ale to może się zmienić w nadchodzących tygodniach. Szczególnie po tak huraoptymistycznych opiniach, jakie produkcja otrzymuje po swojej wczorajszej londyńskiej premierze. Jeżeli wierzyć reakcjom widzów, którzy jako pierwsi mieli okazję obejrzeć film, to Diuna: Część druga jest „arcydziełem”, które porównywane jest do Władcy Pierścieni.

Wiele osób zachwyca się wizualną i dźwiękową stroną filmu, która przesuwa granice tego, co możemy zobaczyć w kinie. Wiele ciepłych słów pada również w stronę aktorów, przede wszystkim Timothee Chalameta i Zendayi, którzy tworzą rewelacyjny duet. Również Austin Butler zbiera sporo pozytywnych reakcji. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

Diuna 2 robi cholernie wrażenie. Villeneuve tworzy naprawdę zapierające dech momenty. Austin Butler daje świetny występ (i nie mówiąc już tylko o makijażu). Bardzo poruszające zakończenie. Trochę za długi? Tak. Czy zapomniałem, że widziałem to następnego dnia? Tak. Mimo wszystko to jest wielkie.

Diuna 2 to triumf. Jeszcze potężniejsza niż część pierwsza, ale o wiele bardziej intymna – Denisowi Villeneuve’owi udaje się przekształcić bardziej odstraszającą drugą połowę książki w porywającą, pełną akcji epopeję. Mistrzostwo sekwencji bitewnych na poziomie Dwóch wież. Zendaya jest gwiazdą.

Nie będzie to szokiem dla nikogo, absolutnie pokochałem Diunę 2. Niesamowita realizacja. Świetna muzyka. Cała obsada była doskonała. Moją jedyną skargą było to, że szkoda, że ​​nie był dłuższy. Nie żartuję. Film trwa 2 godziny i 40 minut (?) i chętnie obejrzałbym jeszcze godzinę.

Przy pierwszej Diunie byłem trochę zmieszany. Diuna 2 jest fenomenalna. Znajduje się na szczycie z najlepszymi filmami science-fiction, jakie kiedykolwiek widziałem. Chcę jeździć na piaskowym czerwiu.

Diuna 2 to gigantyczny epos, mistrzowski wykład rzemiosła, od wyjątkowych zdjęć Greiga Frasera po wspaniałe budowanie świata Patrice'a Vermette'a. Denis Villeneuve stworzył swoje magnus opus, reżyserując jeden z najlepszych filmów science-fiction dla przyszłych pokoleń.

Diuna 2 to arcydzieło. Denis Villeneuve przedstawia inspirujące, pełne akcji osiągnięcie w ujmującej, złożonej historii. To zdumiewający, poruszający film, który warto oglądać na największym i najbardziej immersyjnym ekranie. Kocham to. Innowacyjne i ekscytujące.

Diuna 2 to mistrzowska produkcja filmowa na epicką skalę. Denis Villeneuve łączy porywający rozwój postaci z rozległą, imponującą kinową warstwą wizualną. A obsada ewoluuje w swoich rolach. Wolę nieco bardziej prostszą historię z Diuny od tego złożonego rozdziału, ale mimo to jest to ogromne osiągnięcie.

Diuna 2 to epickie, mistrzowskie przeżycie kinowe. Jest instynktowny, namacalny i należy go zobaczyć na największym możliwym ekranie. Obejrzałem go kilka dni temu i wciąż jestem pod wrażeniem tego doświadczenia. Bogata mitologia, gra aktorska i historia są uwydatnione dzięki oprawie wizualnej i dźwiękowej.

Diuna 2 ma imponująco duży zakres i rzadko traci intensywność. To (partyzancki) film wojenny Denisa Villeneuve’a, nakręcony właśnie na epickim poziomie science fiction. Każdy, kto lubi pierwszą część filmu, będzie tutaj głęboko usatysfakcjonowany.

