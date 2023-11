Disney zrezygnował z gotowego już filmu z Tomem Hardym i Austinem Butlerem

The Bikeriders to najnowszy film Jeffa Nicholsa, reżysera Uciekiniera i Midnight Special. Produkcja miała swoją oficjalną premierę na Festiwalu Filmowym Telluride w Ameryce. Dzieło Nicholsa spodobało się krytykom i w serwisie Rotten Tomatoe The Bikeriders może pochwalić się aż 85% pozytywnych opinii z 34 recenzji. Film miał trafić do kin w 1 grudnia 2023 roku. Premiera została przesunięta z powodu strajku aktorów, a teraz Disney całkowicie zrezygnował z dystrybucji tego filmu.

The Bikeriders – Disney zrezygnował z dystrybucji filmu

Produkcja miała pojawić się na ekranach kin za pośrednictwem 20th Century Studios, które należy do Disneya. Jak podał Jeff Sneider, firma produkcyjna New Regency rozpoczęła poszukiwanie nowego dystrybutora. Twórcy The Bikeriders są „otwarci na każdą opcję”, włącznie ze sprzedażą filmu platformie streamingowej.