Disney+ z niespodzianką jeszcze w lutym. Nowość prosto z kin rozbudowuje ofertę

To nie koniec atrakcji dla użytkowników platformy Disneya.

Jeszcze pod koniec stycznia Disney+ ujawnił ofertę nowości na bieżący miesiąc. Okazuje się, że lista nie była pełna i platforma przyszykowała również niespodziankę dla swoich widzów. Już wkrótce subskrybenci serwisu będą mogli obejrzeć nowość prosto z kin, czyli Pierwszy gol.

Pierwszy gol – data premiery na Disney+

Najnowszy film wyreżyserowany przez Taikę Waititiego zadebiutował na świecie Ameryce w listopadzie, a na polską premierę musieliśmy poczekać do 5 stycznia. Po niecałych dwóch miesiącach Pierwszy gol będzie można obejrzeć na Disney+, kiedy to 28 lutego trafi do oferty platformy.