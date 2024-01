Disney+ na luty z wielkimi hitami. Nowy film Marvela zmierza na platformę

Nowość prosto z kin, wielka serialowa premiera i głośny powrót, to wszystko i jeszcze więcej znajdziecie w lutym na Disney+.

Carol Danvers znana jako Kapitan Marvel zdołała odzyskać swą prawdziwą tożsamość od tyranów Kree i dokonała zemsty na Najwyższej Inteligencji. W konsekwencji Carol niesie na swych barkach ciężar zdestabilizowanego świata. Pełniąc swoje obowiązki, Carol Danvers / Kapitan Marvel przypadkowo trafia do rewolucjonisty Kree. Jej moce łączą się z mocami superfanki z Jersey City, Kamali Khan – Ms. Marvel – oraz z siostrzenicą Carol, z którą nie utrzymuje kontaktów, obecnie astronautką S.A.B.E.R, kapitan Monicą Rambeau. Teraz to niezgrane trio musi wspólnymi siłami dać prawdziwy popis i w zgrany sposób uratować świat jako Marvels.

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja: Sezon 3 – 21 lutego (trzy odcinki na premierę, kolejne co tydzień)

Walka Jednostki 99 z nowo powstałym Imperium znajduje swój efektowny finał. Jedną z największych niespodzianek trailera jest ujawnienie, że w nowych odcinkach do uniwersum powróci Asajj Ventress, która zadebiutowała w Gwiezdne Wojny: Wojny klonów.

Szōgun – 27 lutego (dwa odcinki na premierę, kolejne co tydzień)

Szōgun to 10-odcinkowa limitowana seria od FX, która zabiera widzów do stojącej u progu wojny domowej Japonii z roku 1600. Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) musi walczyć o życie, gdy jego wrogowie z Rady Regentów jednoczą się przeciwko niemu. Niespodzianie do wybrzeża jednej z japońskich wiosek rybackich przybija tajemniczy statek z angielskim nawigatorem Johnem Blackthorne’em na pokładzie. Informacje, które ma przybysz, mogą pomóc Toranadze w walce o władze. Losy Toranagi i Blackthorne'a nierozerwalnie wiążą się z ich tłumaczką, Todą Mariko (Anna Sawai) – tajemniczą chrześcijańską szlachcianką i ostatnią przedstawicielką zhańbionego rodu. Służąc swemu panu w tym napiętym okresie politycznym, Mariko musi pogodzić współpracę z Blackthorne’em ze swoją wiarą, której zawdzięcza życie, oraz zobowiązaniami wobec zmarłego ojca.

Pozostałe premiery na Disney+: