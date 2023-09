Disney+ w atrakcyjnej promocji. Tańszy abonament nawet przez trzy miesiące

Ostatnio na Disney+ dzieje się naprawdę sporo. Niedawno zadebiutowała Ahsoka, czyli nowy serial z Gwiezdnych wojen, z trzecim sezonem powróciły Zbrodnie po sąsiedzku, niedawno mogliśmy oglądać drugi sezon The Bear, a na platformie pojawiła się właśnie Mała Syrenka. Jeżeli nie jesteście więc aktywnymi subskrybentami platformy streamingowej, a chcecie w niższej cenie zapoznać się z tymi wszystkimi tytułami, to serwis właśnie ogłosił świetną promocję.

Disney+ w specjalnej promocji

Od dzisiaj, czyli 6 września, do 20 września, nowi i powracający subskrybenci Disney+ mogą wykupić miesięczny abonament za jedyne 6,99 zł przez trzy miesiące. To dobra okazja, aby wypróbować lub wrócić do platformy przed grudniowymi podwyżkami.