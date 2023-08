Disney ma oryginalny pomysł na rozwijanie historii z Krainy lodu 2

Od premiery Krainy Lodu 2 upłynęło już wiele czasu, a zapowiadana kontynuacja ledwo majaczy na horyzoncie, a Disney boryka się z problemami kadrowymi, poszukując reżysera, gdyż reżyserzy Krainy Lodu i Krainy Lodu 2, Jennifer Lee i Chris Buck, nie podejmą się dalszej współpracy. W związku z tym wytwórnia zdecydowała się na interesujące posunięcie i postanowiła wykorzystać świat Krainy Lodu w okresie poprzedzającym nowy film, przygotowując podcast. Wydaje się, że stworzenie w tym formacie nowego miniserialu, który będzie rozwijał świat, ma ogromny potencjał.

Kraina lodu w formie podcastu

Nowy format nosi tytuł The Disney Frozen Podcast: Forces of Nature i jest 12-odcinkową serią podcastów narracyjnych, skierowanych do widzów w wieku 6–12 lat, już zaznajomionych z dziejami bohaterów.