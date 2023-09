Diego i nowy bohater na pierwszych screenach z Gothic Remake! Kultowa postać z odświeżonym wyglądem

Do sieci trafiły nowe ujęcia z remake’u pierwszego Gothica.

Redakcja niemieckiego oddziału TechRadar miała na tegorocznym Gamescomie okazję za zamkniętymi drzwiami zobaczyć pierwsze fragmenty z Gothic Remake. Produkcja niedawno otrzymała nowy zwiastun z okazji THQ Nordic Digital Showcase, a teraz do sieci trafiły nowe informacje oraz pierwsze screeny pochodzące bezpośrednio z gry. Z pierwszych z nich mogliście zapoznać się już wcześniej, a teraz serwis udostępnił kolejne dwa ujęcia, ukazujące nowego bohatera, którym przyjdzie nam pokierować w prologu oraz kultowego Diego. Wszystkie screeny z Gothic Remake znajdziecie na samym dole.

Gothic Remake – nowe screeny z gry i świeże informacje o rozgrywce

A co nowego dowiedzieliśmy się z artykułu? Gra rozpocznie się od prologu, w którym pokierujemy nie Bezimiennym, ale nowym bohaterem o imieniu Nyras. Mężczyzna zostaje wrzucony do kolonii około pół roku przed Bezimiennym. Od razu na swej drodze spotyka Diego, który wita go w nowym domu i opowiada, jak wszystko działa w Starym Obozie i okolicach. Prolog przypomina więc początek oryginalnej wersji Gothica.