Diablo IV ze szczegółami wsparcia po premierze. Produkcja otrzyma fabularne dodatki

Serwis Eurogamer niedawno rozmawiał z Joe Shelym, reżyserem Diablo IV. Deweloper przyznał, że gracze mogą oczekiwać wielu nowych atrakcji po wydaniu gry. Shelym podzielił się planami rozwoju, które obejmują nowe dodatki, klasy i zadania.

Więc premiera Diablo IV to dopiero początek. Zespół, który tworzy grę, będzie przechodził od produkcji Diablo IV do pracy nad usługami na żywo i naszymi rozszerzeniami do gry. Nie zamierzamy wypuścić produkcji i rozpocząć pracę nad innym projektem: będziemy kontynuować rozwój Diablo IV. I zamierzamy to zrobić poprzez wydawanie częstych rozszerzeń, które będą zawierały nowe historie, zadania i klasy – tego rodzaju rzeczy; oraz będziemy oferować kolejne sezony co trzy miesiące, które będą zawierać nowe funkcje sezonowe na znacznie większą skalę niż widzieliśmy to w Diablo 3.

Wraz z kolejnymi latami Diablo IV zyska więc wiele nowych elementów, które będą zachęcały graczy do regularnego powrotu. Twórcy nie ograniczą się więc do przygody zaoferowanej w podstawowej wersji gry i z czasem fani będą mogli liczyć na nowe historie, a także klasy.