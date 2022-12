Diablo Immortal – debiut kolejnej aktualizacji już jutro. Szykują się nowości

Diablo Immortal podczas The Game Awards stanęło w szranki w kategorii - najlepsza gra mobilna. Blizzardowi nie udało się jednak wygrać tej rywalizacji, a tytuł powędrował do genialnego Marvel Snap. Wiem jednak, że mobilna odsłona słynnej serii gier o Panie Grozy ciągle cieszy się sporą popularnością. Mam dobrą informację dla osób, które ciągle zagrywają się w ten tytuł.

Co nowego w Diablo Immortal?

Już jutro na serwery wleci kolejna, obszerna aktualizacja, a wraz z nią do gry zawita sporo nowości. Największą atrakcją wydaje się być wprowadzenie nowej strefy – Burzowego Przyczółka. Jest to wyspa, która przez całe lata była kolonią karną Zachodniej Marchii, a teraz znajduje się na niej największy z odkrytych dotychczas Odłamków Kamienia Świata.



Do gry trafi również pięcioro nowych bossów z Piekielnego Relikwiarza. Nowi słudzy Piekieł, którzy postarają się napsuć nam krwi to: Ophinneb Obleczona Skórą, Dymdrail Pełzająca Niedola, Katarag Dławiący Skwar, Apotrus Poskramiacz Upadłych oraz Phangwrth Pożeracz Ciepła. Oprócz tego wprowadzone zostaną poziomu trudności Piekło VI–VIII dla wszystkich tych, którzy pragną postawić przed sobą jeszcze większe wyzwanie.



Najnowsza aktualizacja idzie w parze ze startem karnetu bojowego 8 sezonu, który zatytułowano Ukryte Słońce. Warto wspomnieć, że wraz z jego debiutem w grze pojawi się 5 nowych klejnotów legendarnych oraz garstka elementów kosmetycznych. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat nadciągającej aktualizacji, to odsyłamy Was na oficjalny blog Blizzarda.