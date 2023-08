Diablo Immortal debiutuje w pełnej wersji na PC. Tymczasowy tryb battle royale

Diablo Immortal zadebiutowało w pełnej wersji na komputerach osobistych. Z tej okazji Blizzard Entertainment przygotowało specjalny pakiet premium o nazwie Umysł Surogata, który zainteresowani gracze mogą nabyć do 23 sierpnia wyłącznie na wspomnianej platformie. Oferuje on 300 wiecznych kul, 2 legendarne herby, 3 rzadkie herby oraz 10 kluczy aspiranta. Wraz z pełną wersją do gry zawitały także usprawnienia graficzne i nowy tryb PvP – Dzika Bijatyka – który przypomina… battle royale.

Diablo Immortal – premiera pełnej wersji na PC

Dzika Bijatyka to tryb tymczasowy, który będzie dostępny w grze do 23 sierpnia. W jego ramach rywalizują ze sobą maksymalnie cztery sześcioosobowe drużyny. Wszyscy startują na 1. poziomie doświadczenia i ich zadaniem jest wspólne awansowanie na kolejne poziomy, odnajdywanie sprzętu oraz eliminacja wszystkiego, co napotkają na swojej drodze – w tym także członków pozostałych drużyn. Wraz z upływem czasu arena zmniejsza się, a wygrywa ostatnia ocalała planszy. Nagrodą są punkty do specjalnego rankingu.