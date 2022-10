Diablo Immortal – gracze chcą zwrotu pieniędzy z powodu zmiany opisu przedmiotu

Z pomocą społeczności zostaliśmy poinformowani o rozbieżności w opisie legendarnego klejnotu Błogosławieństwo Godnych. Na pewnym poziomie opis klejnotu zmieniał się z “maksymalnego życia” na “aktualne życie”, przez co gracze byli w oczywisty sposób zdezorientowani co do tego, który z tych dwóch opisów był rzeczywiście zamierzony.

Problemom w grze Diablo Immortal nie ma końca. Tym razem, jak podaje serwis PCGamesN , studio Blizzard Entertainment naraziło się graczom w dość niespodziewany sposób, ponieważ powodem niedawnego chaosu jest aktualizacja legendarnego klejnotu Błogosławieństwo Godnych (Blessing of the Worthy), w wyniku której uległ zmianie jego opis . Ta zmiana jest w dodatku niewielka, ale jednak bardzo znacząca i – przede wszystkim – na niekorzyść gracza .

Gwoli wyjaśnienia: efekt, o którym mowa, pozwalał na tak zwaną zemstę, czyli zadawanie dodatkowych obrażeń, których wartość miała bazować na naszym maksymalnym zdrowiu. Dla przykładu, 12 procent z 100 tysięcy punktów życia dawałoby aż 12 tysięcy dodatkowych obrażeń. Od teraz jednak Blessing of the Worthy oferuje dodatkowe obrażenia bazujące na aktualnym stanie paska zdrowia, co jest ogromną różnicą na niekorzyść graczy. Blizzard zareagował szybko – przyznał się do błędu, podziękował społeczności za wsparcie i zapowiedział zmianę. W czym więc problem? Reakcja deweloperów nie zwróci pieniędzy tym, którzy wydali je na ten legendarny przedmiot w ramach pakietów. Aby zrozumieć frustrację graczy, wystarczy, jak zawsze, zajrzeć na forum Reddit.

Chociaż doceniam komunikację tutaj, tak ludzie, ze mną na czele, kupili klejnot myśląc, że jest oparty na “pełnym życiu”. Blizzard dosłownie sprzedawał pakiety z niewłaściwym opisem za prawdziwą gotówkę. To niedopuszczalne, aby teraz po prostu przyjść i powiedzieć “nasza wina” i udawać, że nie była to przynęta. Powinniście zwrócić pieniądze wszystkim kupującym paczki z Błogosławieństwem albo przynajmniej dać graczom klejnoty (Eternal Orb) o równoważnej wartości. (Reddit: mb303030)