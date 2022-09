Pierwsza taka aktualizacja do Diablo Immortal – szczegóły Forgotten Nightmares

Przedstawiciele studia Blizzard Entertainment poinformowali, że już niedługo gra Diablo Immortal doczeka się pierwszej dużej aktualizacji typu Major Update pod tytułem Forgotten Nightmares. Dowiedzieliśmy się, że patch zostanie udostępniony 27 września między godziną 10:00 a 12:00 czasu polskiego. Niektóre z nowości zostaną dodane w późniejszym terminie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze szczegóły.

Aktualizacja Forgotten Nightmares do Diablo Immortal

Nowy loch: Klasztor Ciszy (Silent Monastery)

Po pierwsze, w grze pojawi się nowa loch o nazwie Klasztor Ciszy (Silent Monastery) – lokacja będzie przeznaczona dla grupy liczącej od 2 do 4 graczy na 60. lub wyższym poziomie doświadczenia. Miejsce ma charakteryzować się czarną mgłą, która ogranicza widoczność do minimum i zwiększa moc demonów. Będzie można rozwiać ją za pomocą posągów, które oświetlą okolicę. Na samym końcu natomiast czeka nas walka z bossem: Starożytnym Koszmarem.

Nowa baza gracza: Zamek Cyrangar (Cyrangar Castle)

Po wykonaniu sekretnych zadań gracze dostaną nowy dom, który zastąpi dotychczasową lokację, czyli Obóz Bandy. Zamek wprowadzi dwa tryby rozgrywki: Oczyszczanie Głębin oraz Obrona Cyrangaru. Pierwszy tryb będziemy mogli powtarzać w nieskończoność; ma on polegać na pokonaniu starych mieszkańców zamków w celu otrzymania rozmaitych bonusów i dostępu do komnat oddziałów oferujący bonusy dla gracza, który je aktualnie zajmuje. Zamek oferuje jeden pokój na jednego gracza. Drugi tryb będziemy z kolei mogli powtarzać co tydzień; głównym zadaniem będzie powstrzymanie ośmiu fal wrogów w celu uzyskania nagród oraz punktów doświadczenia. Tryb zaoferuje także opcję endless bez limitu fal i ograniczeń w kwestii powtarzalności zadania – z osobną tabelą wyników.

Nowa broń: Broń Przodków (Ancestral Weapons)

Wykonując wyzwania w Zamku Cyrangar będziemy mogli zdobyć Broń Przodków. Po umieszczeniu ich na Tablicy Przodków w sercu Zamku przypiszemy do bohaterów boosty do siły, inteligencji oraz zręczności (otrzymają je wszyscy, po jednej broni na postać). Jeżeli broń wykorzystamy w zadaniach Zamku Cyrangar, otrzymamy wówczas nowe specjalne moce, które mogą otrzymać dodatkowe właściwości inwokacji.

Pozostałe nowości i atrakcje

Piąty sezon karnetu bojowego. Karnet bojowy o nazwie Dziedzice Burzy zawiera 40 rang z wyzwaniami i nagrodami (m.in. legendarne klejnoty, herby, itp.) . Dla zainteresowanych będą dostępne ulepszenia karnetu do Wzmocnionej Przepustki Bojowej oraz Wzmocnionej Przepustki Bojowej Kolekcjonerskiej .

Karnet bojowy o nazwie Dziedzice Burzy zawiera . Dla zainteresowanych będą dostępne ulepszenia karnetu do oraz . Nowy boss Piekielnego Relikwiarza: Izilech Zniekształcony.

Czasowe wydarzenie specjalne: Scouring The Darkness (28 września – 19 października).

Nowe legendarne klejnoty: Blessed Pebble – wydłuża czas trwania korzystnych efektów o 12% i zwiększa szybkość ruchu o 8% na trzy sekundy po uzyskaniu korzystnego efektu. The Abiding Curse – ataki otrzymują 15% szans na przeklęcie wrogów, zmniejszając tym samym ich prędkość ruchu oraz ataku o 35% na 8 sekund. Przeklęci wrogowie otrzymują o 10% zwiększone obrażenia od ataków. Frozen Heart – lodowa tarcza, która trwa sześć sekund i chłodzi przeciwników oraz pochłania ich obrażenia równe 360% naszych podstawowych obrażeń (plus 1458 obrażeń). Daje również 60% szansy na ochłodzenie naszych ataków.



Resztę szczegółów znajdziecie pod tym adresem. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że gra Diablo Immortal zadebiutowała na rynku 2 czerwca bieżącego roku na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Produkcja jest także dostępna na komputerach osobistych w wersji beta.