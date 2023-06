Diablo 4 zawiera ukrytą scenę po napisach. Czy to zapowiedź pierwszego dodatku?

Blizzard z pewnością przygotował wiele ukrytych niespodzianek i tajemnic w Diablo IV. Niedawno jeden z graczy odkrył lokalizację Ukrytego obozu znanego z trzeciej części Diablo. Tym razem głośno zrobiło się o scenie po napisach, która zaskoczyła wielu graczy. Okazuje się, że część osób, które ukończyły już fabułę w Diablo IV, całkowicie pominęły, że deweloperzy umieścili na końcu krótki teaser. Nie jest to rozbudowana scena po napisach, którą znamy głównie z filmowych produkcji, chociażby tych od Marvela, czy DC Studios. W przypadku Diablo IV to krótki, bo trwający zaledwie dwie sekundy fragment, który może zapowiadać pierwszy dodatek do gry.