Diablo 4 za darmo na Steam. Gracze PC mogą przetestować produkcję Blizzarda

Najnowsza odsłona serii Diablo dostępna jest również obecnie w promocyjnej cenie.

Jakiś czas temu Diablo 4 otrzymało nową aktualizację, która wprowadziła ważne zmiany w punktach mistrzostw i Sezonie Krwi. Wspomniana produkcja najwyraźniej nie cieszy się jednak zbyt dużym zainteresowaniem wśród graczy PC. Blizzard postanowił bowiem po raz kolejny zaprosić użytkowników komputerów osobistych do przetestowania najnowszej odsłony serii Diablo za darmo. Diablo 4 do sprawdzenia za darmo na Steam. Blizzard zachęca graczy do sprawdzenia swojej produkcji Tym razem Diablo 4 dostępne jest do sprawdzenia za darmo na Steam. Użytkownicy platformy Valve mogą testować najnowszą produkcję Blizzarda do 28 listopada, czyli do najbliższego wtorku. W ramach bezpłatnej wersji próbnej – podobnie jak miało to miejsce podczas ostatniego darmowego weekendu – gracze będą mogli rozwinąć postacie do 20. poziomu, a także cieszyć się trybem współpracy i funkcją cross-play. Poczynione postępy zostaną przeniesione do pełnej wersji, o ile tylko zdecydujecie się na jej zakup.

Diablo 4 dostępne jest natomiast obecnie w promocyjnej cenie na Steam. Wszystkie edycje najnowszej produkcji Blizzarda zostały przecenione o 40%, co oznacza, że standardową wersję kupimy już za 209,40 złotych. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani wydaniami Digital Deluxe Edition lub Ultimate Edition, to będziecie musieli wydać odpowiednio 245,40 złotych lub 275,40 złotych. Oferta ważna jest do 28 listopada.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…