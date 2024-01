Diablo 4 z wieloma nowościami w 3. sezonie. Blizzard przedstawił szczegóły

Diablo 4 Sezon Konstruktów wprowadzi nową linię fabularną, która zabierze nas do podziemi pod piaskami Kedżystanu, gdzie czai się nowe zagrożenie. Zadaniem graczy będzie pokonania demona Malfasa, który przeistoczył Krosno, wykorzystują je do zrealizowania swoich okrutnych planów.

Głęboko pod piaskami Kedżystanu czai się nowe zagrożenie. To tam dzieło starożytnej technologii Zoltuna Kulla i Ayuzhana z Kaldeum – Krosno – zostało przejęte przez siły zła. Demon Malfas przeistoczył Krosno, aby wykorzystywać je do realizowania swoich okrutnych planów. Dawny kompan Zoltuna, Ayuzhan, poprowadzi Was przez zdradzieckie Skarbce, by położyć kres straszliwemu Malfasowi i jego zabójczym konstruktom, zanim te przejmą władzę nad Sanktuarium.

Tym razem bazą wypadową będzie Westybul, miejsce centrum w podziemiach Kedżystaniu. Z lokacji będzie można dostać się bezpośrednio do niebezpiecznych Skarbców pełnych zagrożeń i konstruktów do pokonania. Podobnie jak przy poprzednich sezonach również tym razem konieczne będzie stworzenie nowej postaci, a także ukończenie głównej kampanii przed rozpoczęciem wątku fabularnego nowego sezonu. Nie zabraknie funkcji pominięcia kampanii, aby można od razu przejść do nowej historii.

Jedną z najważniejszych nowości w Sezonie Konstruktów będzie możliwość zdobycia własnego Seneszala. Mechanicznego pająka będzie można znaleźć podczas wykonywania zadań sezonowych. Towarzysz będzie wspierał naszego bohatera podczas przygody, bezpośrednio angażując się w bitwę lub wspomagając z oddali. Seneszal będzie dostępny dopóki nie zakończy się trzeci sezon.