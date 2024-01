Diablo 4 z prezentacją 3. sezonu. Blizzard zaprasza fanów na transmisję live

Podczas transmisji deweloperzy opowiedzą nieco więcej o „niebezpieczeństwach czyhających na graczy” w 3. sezonie Diablo 4. Dodatkowo na sam koniec wydarzenia przedstawiciele studia Blizzard odpowiedzą na wybrane pytania od graczy. Całość będzie można śledzić na oficjalnych kanałach marki Diablo na platformach YouTube oraz Twitch.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…

