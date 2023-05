Diablo 4 – Blizzard zachęca do zwiedzania kościoła, w którym powstało coś niezwykłego

Blizzard pokusił się o interesujących projekt, który może wywołać sporo kontrowersji. Wszystko za sprawą tematycznych dla serii malowideł, które pojawiły się na suficie Chapelle des Jésuites – kościoła we Francji, który został oddany na użytek świecki. Ekipa Zamieci zaprasza do odwiedzenia Sanktuarium promującego nadchodzące Diablo 4.

Instalacja promująca Diablo 4 w kościele Chapelle des Jésuites

Projekt powstał we współpracy z artystą Adamem Millerem. Sklepienie katedry pokryło się 20 malowidłami, na których możemy zobaczyć charakterystyczne dla serii Diablo sceny. Trzeba przyznać, że prace robią wrażenie, a akcja jest również niezwykle ciekawym pomysłem od strony marketingowej. Warto dodać, że całość jest otwarta dla zwiedzających, a do 11 czerwca można zobaczyć instalację na żywo.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na PC, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych jakiś czas temu testów beta: Diablo 4 – już graliśmy. Kolejka do piekła.

