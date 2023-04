W Diablo IV zabraknie istotnego elementu, który był obecny w Diablo 1 i 2

Jeszcze dziś informowaliśmy Was o tym, że gra Diablo IV otrzymała złoty status. Nieco wcześniej okazało się jednak, iż w produkcji zabraknie dość ważnego elementu, który był obecny we wcześniejszych częściach, czyli w Diablo oraz Diablo II. Ujawnił to dyrektor generalny serii, Rod Fergusson.

Diablo IV bez automapy – potwierdza Fergusson

Na jej brak (czy też brak elementu jakkolwiek podobnego do automapy) zwrócił uwagę jeden z graczy na Twitterze. Postanowił zapytać, czy zostanie ona dodana do pełnej wersji gry na premierę.

