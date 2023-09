Co z Diablo IV? Twócy niedługo ujawnią szczegóły dalszego rozwoju

Nasza następna transmisja na żywo z informacjami od twórców odbędzie się 4 października o godz. 20:00 CEST. Omówimy w niej zbliżający się Sezon Krwi, a także szczegółowo opowiemy o zmianach dotyczących komfortu gry, które zapowiedziano podczas nocy otwarcia na targach Gamescom 2023.

Dołączcie do zespołu twórców razem z zastępcą dyrektora ds. społeczności, Adamem Fletcherem, którzy ujawnią informacje o pladze wampirów nawiedzającej Sankturium i o mrocznych mocach tych krwiopijców. Dowiedzcie się, czego będziecie potrzebować, by zwalczyć nadciągające zło i wykorzystać potężną krew wampirów do własnych celów.

W trakcie transmisji na żywo z informacjami od twórców opowiemy również o licznych aktualizacjach dotyczących komfortu gry, które pojawią się w sezonie 2. Zespół omówi również zmiany, o które prosiła społeczność, takie jak dodatkowe miejsce w skrytce i jej funkcje, ulepszenia podziemi, wierzchowców i o wiele więcej. Na koniec transmisji planowany jest czas na pytania od graczy, na które zespół będzie mógł od razu odpowiedzieć.