Kratos w Diablo IV. Gracz wykorzystał imponujące możliwości kreatora postaci

W poniedziałek wieczorem zakończyły się otwarte beta-testy gry Diablo IV. Produkcja, jak nietrudno się domyślić, cieszyła się ogromną popularnością w ubiegły weekend. Na forum Reddit – oprócz licznych narzekań na rozmaite elementy i zarazem licznych pochwał – społeczność dzieliła się m.in. swoimi dokonaniami w kreatorze postaci. Mamy dla Was interesujący przykład.

Kratos z God of War w Diablo IV

Jednym z popularniejszych wpisów okazał się wpis użytkownika AssAssinAtor__, który postanowił stworzyć w kreatorze postaci legendarnego Kratosa z God of War. Rezultat? Zadziwiający. Wiadomo, że nie mamy tutaj do czynienia z identycznym modelem, ale gracz pokazał, iż Diablo IV w tej kwestii na pewno oferuje ogrom możliwość personalizacji, które pozwalają na naprawdę wiele. Do tego dochodzi także system transmogryfikacji poszczególnych elementów ekwipunku.