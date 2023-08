Diablo IV traci widzów na Twitchu szybciej niż World of Warcraft czy Overwatch 2

Statystyki gry na platformie Twitch mówią same za siebie – Diablo IV zaczyna nudzić społeczność.

Choć czerwcową premierę gry Diablo IV definitywnie można uznać za udaną, wszystko wskazuje na to, że Blizzard Entertainment może niedługo zacząć się martwić. Jak podaje między innymi serwis PCGamesN, popularność produkcji na platformie streamingowej Twitch.tv zaczęła drastycznie spadać – aktualnie tytuł traci widzów szybciej niż m.in. World of Warcraft czy Overwatch 2.

Diablo IV – popularność gry na Twitchu spada

Według informacji zbieranych przez kalkulator oglądalności SullyGnome, w dniu premiery gry we wczesnym dostępie rozgrywkę na wspomnianej platformie śledziło aż 937 361 osób. Choć później te wyniki minimalnie spadły, tak w momencie oficjalnego debiutu grę oglądało 686 936 osób. W ostatnich dniach natomiast Diablo IV śledzi na Twitchu poniżej 20 tysięcy widzów – wyjątkiem jest 8 sierpnia, czyli dzień wypuszczenia aktualizacji 1.1, kiedy to transmisje z gry były oglądane przez 48 729 osób.

Dla porównania: dwa miesiące po premierze dodatku Dragonflight do gry World of Warcraft MMORPG oglądało około 80 tysięcy osób. Z kolei Overwatch 2 po dwóch miesiącach od premiery przyciągał od 50 do 60 tysięcy widzów. Być może sytuacja z Diablo IV ulegnie poprawie – ostatnia łatka 1.1.1 okazała się bowiem udana i wielu graczy jest z niej zadowolonych.