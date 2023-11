Destiny 2: The Final Shape z oficjalnym opóźnieniem daty premiery

Jak podaje między innymi serwis The Verge , przedstawiciele studia Bungie oficjalnie poinformowali o opóźnieniu daty premiery rozszerzenia Ostateczny kształt (z ang. The Final Shape) do gry Destiny 2 . Pierwsze doniesienia o takim scenariuszu pojawiły się jeszcze w zeszłym miesiącu – krótko po tym, jak w Bungie doszło do zwolnień w związku ze spadkiem liczby graczy po słabo przyjętej premierze dodatku Upadek Światła (z ang. Lightfall).

The Final Shape ma być bardzo ambitnym dodatkiem, które zakończy „sagę światła i ciemności” w Destiny. Zespół zapowiedział też, że Sezon Życzen (z ang. Season of the Wish), który wystartuje już jutro, potrwa do premiery dodatku.