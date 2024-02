Destiny 2 otrzyma w tym miesiącu przedmioty kosmetyczne związane z Mass Effect

Zgodnie z przekazanymi informacjami przedmioty kosmetyczne związane serią Mass Effect pojawią się w Destiny 2 już 13 lutego 2024 roku. Fani popularnego FPS-a w klimatach science fiction będą mieli okazję zdobyć zestaw zdobień, których inspiracją są takie postacie jak komandor Shepard, Garrus Vakarian i Liara T’Soni. Nie są to jednak jedyne atrakcje, które deweloperzy ze studia Bungie przygotowali w ramach swojej współpracy z BioWare.

Wszyscy użytkownicy otrzymają bowiem bezpłatnie egzotycznego Wróbla, egzotyczny statek i egzotyczną obudowę Ducha. Gracze Destiny 2 mogą również liczyć na nowy cios kończący i egzotyczną emotkę dostępną w Eververse. Wszystkie wymienione wyżej elementy – jak podkreślają deweloperzy ze studia Bungie – są inspirowane „światem science fiction, w którym pozaziemski Żniwiarz to coś więcej niż egzotyczny statek”.

Więcej informacji na temat przedmiotów kosmetycznych z Mass Effect w Destiny 2 mamy otrzymać „wkrótce”. Bungie udostępniło jednak małą zajawkę, dzięki której zainteresowani gracze mogą sprawdzić, czego można spodziewać się po nadchodzącym cross-overze. Deweloperzy opublikowali grafikę, która przedstawia skórki inspirowane bohaterami serii Mass Effect. Rzeczony obrazek znajdziecie na dole wiadomości.

Na koniec przypomnijmy, że Destiny 2 zadebiutowało na rynku we wrześniu 2017 roku. Początkowo tytuł ukazał się wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, ale nieco ponad miesiąc później trafił również na komputery osobiste. Obecnie produkcja Bungie dostępna jest także na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Fanów wspomnianego tytułu zachęcamy również do lektury: Ostatni taki sezon w Destiny 2 – podsumowanie wydarzeń dzięki Q&A z Bungie.

