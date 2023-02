Destiny 2 na nowym wideo. Coś dla fanów, którzy śledzą fabułę gry

Jeśli jesteście aktywnymi graczami Destiny 2, śledzicie wszystkie wydarzenia ze świata gry i jesteście na bieżąco z fabułą, to najnowsze wideo może przypaść Wam do gustu. Bungie postanowiło pożegnać 19 sezon gry, by w ten sposób przygotować fanów na nadejście Destiny 2: Lightfall.

Uwaga, wideo może zawierać spoilery

Wideo skupia się na prezentacji wydarzeń fabularnych z Destiny 2: The Witch Queen, co jest podstawą do tego, co zobaczymy w Destiny 2: Lightfall. Premiera najnowszego rozszerzenia do słynnej strzelanki autorstwa Bungie jest tuż na wyciągnięcie ręki. Przypomnijmy, że debiut dodatku został zaplanowany na 28 lutego.



Chętnie dowiemy się, co myślicie o zakupie najnowszego rozszerzenia. Warto wspomnieć, że gra jest dostępna w dwóch edycjach – standardowej oraz wzbogaconej o przepustkę roczną. Więcej informacji na temat najnowszego dodatku do popularnej strzelanki autorstwa Bungie znajdziecie na oficjalnej stronie gry.



Największą atrakcją dodatku jest wprowadzenie zupełnie nowej kampanii fabularnej, której akcja została osadzona w cyberpunkowym mieście znanym jako Neomuna. To właśnie tam weźmiemy udział w kolejnej odsłonie konfliktu, wcielając się w Strażników walczących z armią Ciemności.