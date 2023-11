Denis Villeneuve zekranizuje kolejną wielką serię science fiction?

Reżyser jest wielkim fanem tej serii i od dawna chce nakręcić na jej podstawie film.

W pierwszym kwartale przyszłego roku do kin trafi nowy film Denisa Villeneuve’a, czyli Diuna 2. Niedawno Warner Bros. ponownie zmienił datę premiery filmu, tym razem przyśpieszając debiut na dużym ekranie. Według niedawnych pogłosek kolejnym projektem reżysera będzie Kleopatra, do której zaprosi Zendayę i Timotheego Chalameta. Nie oznacza to, że Denis Villeneuve ma zamiar skończyć z Diuną i w jednym z wywiadów potwierdził, że w planach jest również trzecia część, domykająca wątki Paula Atrydy. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby reżyser stanął za kamerą kolejnej ekranizacji wielkiej serii science fiction. Scenarzysta Eric Roth rzucił sugestię, że Villeneuve może zrealizować swoje kolejne marzenie i nakręcić film na podstawie Spotkania z Ramą autorstwa Arthura C. Clarke’a.

Foto: Pablo Palomeque Denis Villeneuve nakręci ekranizację książki Spotkanie z Ramą? Już w 2021 roku mówiło się, że następnym projektem Denisa Villeneuve’a może być ekranizacja książkowego arcydzieła sci-fi. Teraz scenarzysta Forresta Gumpa, Ciekawego przypadku Benjamina Buttona i Diuny w podcaście A Script Apart stwierdził, że napisał dla reżysera scenariusz, sugerując, że może właśnie chodzić o Spotkanie z Ramą. Właśnie napisałem film dla Denisa Villeneuve’a… Zobaczymy, co się z nim stanie, ale dotyczy on przestrzeni, czasu i ogromnej samotności. Z pewnością chodzi też o wieczność. Roth został dopytany o tajemniczy projekt przez serwis World of Reel. Scenarzysta odparł, że na razie nie zdradzi więcej szczegółów, ale ten scenariusz zmusił go do znalezienia odpowiedzi na ważne pytania. Tytuł będzie musiał na razie pozostać tajemnicą. Dość powiedzieć, że w wieku 78 lat próbuję znaleźć odpowiedzi na pytania, na które nie ma odpowiedzi.

